70 Yaşındaki Hollanda Uyruklu Vatandaş Antalya'da Ölü Bulundu

70 Yaşındaki Hollanda Uyruklu Vatandaş Antalya'da Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 15 gündür haber alınamayan Hollanda uyruklu Ayhan Bekelaar, evinde ölü bulundu. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bekelaar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Antalya'da 15 gündür haber alınamayan 70 yaşındaki Hollanda uyruklu vatandaş, evinde ölü bulundu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi 1343 Sokak'taki bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Komşuları, uzun süredir görmedikleri ve kendisinden haber alamadıkları Hollanda uyruklu Türk vatandaşı Ayhan Bekelaar (70) için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Hollanda vatandaşıyken Türk vatandaşlığına geçen Bekelaar'ın adının Hendricus Cornelis Petrus Bekelaar'dan Ayhan Bekelaar olarak değiştiği öğrenildi.

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, kapının arkasında hareketsiz halde bulunan kişinin yaşamını yitirdiğini belirlerken, kapının açılamaması üzerine itfaiye merdivenli araçla apartmanın önüne konuşlandı. Ekiplerin pencereden giriş yolu açmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri daireye girerek çalışma yaptı.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Bekelaar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dolandırıcıların yeni tuzağı: ATM'lerde sakın bu hatayı yapmayın

Dolandırıcıların yeni tuzağı: ATM'lerde sakın bu hatayı yapmayın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Ederson'u açıkladı! İşte Brezilyalı kalecinin kazanacağı maaş

Maliyeti belli oldu! Ederson adeta servet kazanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.