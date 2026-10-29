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7 katlı binanın tepesinde intihara kalkışan kişi 2 saatlik çabayla ikna edildi

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7 katlı binanın tepesinde intihara kalkışan kişi 2 saatlik çabayla ikna edildi
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Hatay’da görevinden izne ayrılan genç, inşaat halindeki 7 katlı binanın en üst katında intihara kalkıştı.

Hatay'da görevinden izne ayrılan genç, inşaat halindeki 7 katlı binanın en üst katında intihara kalkıştı. Şahıs, yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmaları sonucu intihardan vazgeçirildi.

Olay, İskenderun ilçesi Şehit Pamir Caddesi'nde bulunan inşaat halindeki 7 katlı binada yaşandı. Binanın en üst katına çıkarak intihara kalkışan şahsı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şahıs, itfaiye ve polis ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu ikna edildi. Yaşadığı sorunlar nedeniyle intihara kalkıştığı öğrenilen genç, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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