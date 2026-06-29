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Uyuşturucu satıcılarına 69 ilde operasyon

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İçişleri Bakanlığı, 69 ilde düzenlenen narkotik operasyonlarında 708 kilo uyuşturucu madde ile 2 milyon 971 bin 219 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 1.005 şüpheliden 423'ünün tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 69 ilde düzenlenen narkotik operasyonlarında 708 kilo uyuşturucu madde ile 2 milyon 971 bin 219 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 69 ilde operasyonlar gerçekleştirildi. Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Van, Yalova ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlara 1.505 ekip, 3 bin 815 personel, 23 hava aracı ve 49 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Operasyonlar sonucunda 708 kilo 269 gram uyuşturucu madde, 2 milyon 971 bin 219 adet uyuşturucu hap ve 47 kilo sentetik ecza hammaddesi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 1.005 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 423'ü tutuklandı, 138'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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