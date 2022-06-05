60 yıllık eşini av tüfeğiyle vuran şahıs aynı tüfekle kendini de öldürdü - Haberler

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60 yıllık eşini av tüfeğiyle vuran şahıs aynı tüfekle kendini de öldürdü

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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60 yıllık eşini av tüfeğiyle vuran şahıs aynı tüfekle kendini de öldürdü

Edirne'nin Havsa ilçesinde Yusuf Akbaş, tartıştığı eşi Hasibe Akbaş'ı, av tüfeğiyle vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan Hasibe Akbaş yaşamını yitirirken, 60 yıllık evli çift kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Öte yandan Hasibe Akkaş'ın vurulduktan sonra çocuklarından birine "Baban beni vurdu, yaralıyım. Eve ambulans gönder" dediği bilgisi edinildi.

7 çocuk sahibi Yusuf Akbaş ile eşi Hasibe Akbaş, evlerinde yalnız bulundukları sırada aralarında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Yusuf Akbaş, tartışma sırasında evdeki av tüfeğini alarak eşine ateş açıp yaraladıktan sonra aynı silahı göğsüne dayayıp ateşledi.

"BABAN BENİ VURDU, YARALIYIM"

Yaralanan Hasibe Akbaş, o sırada evi telefonla arayan çocuklarından birine, "Baban beni vurdu, yaralıyım. Eve ambulans gönder" dedi. Çocuğunun haber vermesi üzerine eve giden köylüler, çifti kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbarla gelen jandarma ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yusuf Akbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

AĞIR YARALI EŞ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Hasibe Akbaş ise kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çift, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - 3. Sayfa

Azatlı Havsa 3. Sayfa Güncel Haberler

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