6 yıllık suç ağı çökertildi: 4 ilde operasyon yapıldı

Trabzon'da 2020-2026 yılları arasında silahlı örgüt kurarak yağma, ihaleye fesat karıştırma ve silahlı saldırı gibi 20 ayrı suçu örgütlü şekilde işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurdukları ve örgüt faaliyeti kapsamında birçok suça karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin yağma, ihaleye fesat karıştırma, silahla kasten yaralama, tehdit, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali ile 6136 sayılı yasaya muhalefet suçlarını işlediklerine dair önemli delillere ulaşıldı.

Başsavcılık talimatları doğrultusunda Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, şüphelilerin 2020-2026 yılları arasında örgütlü şekilde hareket ederek silahlı örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma ve örgüte yardım etme suçlarının yanı sıra, örgüt faaliyeti kapsamında yağma, ihaleye fesat karıştırma, silahla kasten yaralama ve tehdit, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali ile 6136 sayılı yasaya muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, söz konusu suç örgütünün bu süreçte toplam 20 ayrı olaya karıştığı ve eylemlerini örgüt içi talimatlar doğrultusunda gerçekleştirdiği belirlendi.

Soruşturmanın tamamlanmasının Trabzon merkezli olarak Ankara, Gümüşhane ve Samsun'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Trabzon merkezli operasyonda ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunan bir şüpheli ile birlikte Trabzon'da 18, Ankara'da 1, Gümüşhane'de 1 ve Samsun'da 1 olmak üzere toplam 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerinin, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda sürdürüldüğü bildirildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı