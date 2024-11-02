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6 yaşındaki Şirin'den kahreden haber geldi! Katil her şeyi itiraf etti

6 yaşındaki Şirin'den kahreden haber geldi! Katil her şeyi itiraf etti
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İstanbul, Şişli'de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni bulundu. Katil zanlısı, Şirin'i Feriköy Mezarlığı'nda boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Şişli'de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İstanbul emniyetinin her yerde aradığı Şirin'in bir şahısla Feriköy Mezarlığı'nda görünmesinin ardından harekete geçen polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki ifadesinde korkunç cinayeti itiraf etti.

KÜÇÜK ŞİRİN SON OLARAK BİR BAKKALDA GÖRÜNMÜŞTÜ

6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, 31 Ekim'de Şişli Feriköy'de kaybolmuş, acılı anne Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, evladının bulunması için çağrıda bulunmuştu. Son olarak mahalledeki bir bakkalda görünen küçük Şirin'den bir daha haber alınamamıştı.

ACI HABER GELDİ

Kahreden haber gece yarısı geldi. 6 yaşındaki Şirin'in korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Emniyet ekiplerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonucu küçük kızın 45-50 yaşlarında bir şahısla birlikte Feriköy Mezarlığının çevresinde göründüğü tespit edildi. Emniyete götürülen zanlı polislerin yaptığı sorguda cinayeti itiraf etti.

ŞİRİN'İ BOĞARAK ÖLDÜRÜP MEZARLIĞA GÖMMÜŞ

46 yaşındaki katil zanlısı emniyetteki ifadesinde Şirin'i Feriköy Mezarlığı'nda boğarak öldürdüğünü ve mezarlığa gömdüğünü itiraf etti. İtirafın ardından küçük Şirin'in mezarlıktaki cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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