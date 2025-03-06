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6 Yaşındaki Çınar Berk Çiloğlu Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

6 Yaşındaki Çınar Berk Çiloğlu Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan 6 yaşındaki Çınar Berk Çiloğlu, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 1 Mart günü motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan 6 yaşındaki Çınar Berk Çiloğlu, yaşam savaşını kaybetti.

Bozdoğan'da 1 Mart Pazar günü meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan 6 yaşındaki Çınar Berk Çiloğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. R.Ç. yönetimindeki motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan minik Çınar, ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Çınar Berk Çiloğlu'nun vefatı ailesini ve yakınlarını yasa boğarken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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