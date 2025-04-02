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6'ya karşı 1! Feryadı kulakları sağır etse de acımadan vurdular

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Esenyurt'ta Gaziler Parkı'nda bir şahıs, kimliği belirsiz bir grup tarafından feci şekilde darp edildi. O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan Gaziler Parkı'nda bir şahıs, kimliği belirsiz bir grup tarafından feci şekilde darp edildi. O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, saldırganların şahsa defalarca vurduğu ve darp edilen kişinin yere düştüğü anlar yer alıyor.

6'ya karşı 1! Feryadı kulakları sağır etse de acımadan vurdular
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErdal_19:

klasik türk kavgası 6 vs 1

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