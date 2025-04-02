6'ya karşı 1! Feryadı kulakları sağır etse de acımadan vurdular
Esenyurt'ta Gaziler Parkı'nda bir şahıs, kimliği belirsiz bir grup tarafından feci şekilde darp edildi. O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan Gaziler Parkı'nda bir şahıs, kimliği belirsiz bir grup tarafından feci şekilde darp edildi. O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, saldırganların şahsa defalarca vurduğu ve darp edilen kişinin yere düştüğü anlar yer alıyor.
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa