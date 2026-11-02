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6 ilde klasik oto şebekesine operasyon düzenlendi, 39 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İstanbul merkezli 6 ildeki operasyonda, yurt dışından getirilen 61 klasik otomobilin şasi numaralarını değiştirdiği belirtilen şebekeden gözaltına alınan 39 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin örgüt, dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarına karıştığı tespit edildi.

İstanbul merkezli 6 ilde; klasik otomobilleri change yapan suç şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince change oto üzerine faaliyet gösteren şüphelilerle ilgili çalışma yapılmış, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen 61 klasik otomobilin şasi numaralarını değiştirerek satışını yapan şebekeye 6 ilde operasyon düzenlenmişti. Soruşturma kapsamında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', 5607 Sayılı Kanununa muhalefet ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarına karıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul, Batman, Gaziantep, İzmir, Kocaeli ve Sakarya'da düzenlenen operasyonda 39 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 39 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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