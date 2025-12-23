Kayıp balıkçıdan 1 yıldır haber yok

Samsun'un Çarşamba ilçesinde geçen yıl denizde kaybolan 52 yaşındaki balıkçı, aradan geçen bir yıla rağmen bulunamadı.

22 Aralık 2024 tarihinde Costal Limanı'ndan denize açılan ve Yeşilırmak açıklarında ilerlerken kendilerinden haber alınamayan "MURATIM 55" isimli balıkçı teknesinde bulunan 52 yaşındaki Muharrem (Muammer) Sevgili ile 45 yaşındaki Halil Kayış için arama çalışmaları başlatılmıştı. Günler süren çalışmaların ardından Halil Kayış'ın cansız bedeni, 27 Aralık 2024 gecesi Karabahçe Mahallesi sahilinde bulunmuştu. Ancak teknede bulunan Muammer Sevgili'ye tüm aramalara rağmen ulaşılamadı. Karabahçe açıklarında balık teknesinin batması sonucu denizde kaybolduğu değerlendirilen Sevgili'nin bulunamaması üzerine ailesi ve yakınları tarafından gıyabi cenaze namazı kılınması kararlaştırıldı.

Muammer Sevgili için gıyabi cenaze namazı, 24 Aralık Çarşamba günü Karabahçe Mahallesi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak. - SAMSUN