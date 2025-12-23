Haberler

Kayıp balıkçıdan 1 yıldır haber yok

Kayıp balıkçıdan 1 yıldır haber yok
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde geçen yıl denizde kaybolan 52 yaşındaki balıkçı Muammer Sevgili için gıyabi cenaze namazı kılınacak. Sevgili, kazadan sonra bulundu ancak kaybolduğundan beri kendisinden haber alınamamaktadır.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde geçen yıl denizde kaybolan 52 yaşındaki balıkçı, aradan geçen bir yıla rağmen bulunamadı.

22 Aralık 2024 tarihinde Costal Limanı'ndan denize açılan ve Yeşilırmak açıklarında ilerlerken kendilerinden haber alınamayan "MURATIM 55" isimli balıkçı teknesinde bulunan 52 yaşındaki Muharrem (Muammer) Sevgili ile 45 yaşındaki Halil Kayış için arama çalışmaları başlatılmıştı. Günler süren çalışmaların ardından Halil Kayış'ın cansız bedeni, 27 Aralık 2024 gecesi Karabahçe Mahallesi sahilinde bulunmuştu. Ancak teknede bulunan Muammer Sevgili'ye tüm aramalara rağmen ulaşılamadı. Karabahçe açıklarında balık teknesinin batması sonucu denizde kaybolduğu değerlendirilen Sevgili'nin bulunamaması üzerine ailesi ve yakınları tarafından gıyabi cenaze namazı kılınması kararlaştırıldı.

Muammer Sevgili için gıyabi cenaze namazı, 24 Aralık Çarşamba günü Karabahçe Mahallesi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastanede cenazeler karıştı: Babamı bulamıyoruz

Hastaneden gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı: Babamı bulamıyoruz
29 gündür evden çıkmıyor! Cansever sağlık durumunu anlattı

Lösemi olduğunu duyurmuştu! Usta sanatçıdan üzen haber
Herkes ekran başına! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi şifresiz kanalda

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan şifresiz kanalda
Uykusunda vefat etti! Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı

Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı
Hastanede cenazeler karıştı: Babamı bulamıyoruz

Hastaneden gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı: Babamı bulamıyoruz
90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
Trump'tan Epstein yorumu: Onu malikanemden kovdum, adasına da hiç gitmedim

Skandal fotoğraflar ortaya saçıldı, bakın ilk sözü ne oldu
title