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Kahramanmaraş'ta 50 Yıl Ceza Alan Hükümlü Yakalandı

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Kahramanmaraş’ta hakkında kesinleşmiş 50 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş 50 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan hakkında 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. isimli hükümlü, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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