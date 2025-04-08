5 kişinin öldüğü kavgada gözaltı sayısı arttı

Serdivan ilçesinin Beşköprü Mahallesi 3167'nci Sokakta yaşayan iki aile arasında yaşanan tartışma büyüyünce silahlı çatışmaya dönüştü. Silah sesleri çevrede panik ve korkuya neden olurken kurşun ve saçmaların isabet ettiği Yaşar Özyurt, Özgür Özyurt, Onur Özyurt, Volkan Yıldız ve Fahri Yıldız hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

Silahlı çatışmanın ardından harekete geçen emniyet güçleri ilk etapta yaralılarla birlikte 9 kişiyi gözaltına aldı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturmada Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri 3 kişiyi daha gözaltına aldı.

8 ŞÜPHELİ ASAYİŞTE, 4 ŞÜPHELİ HASTANEDE GÖZLEM ALTINDA

Olayda yaralanan ve hayati tehlikeleri bulunan Samet Yıldız (23), Sabri Tamer (27) Yıldız, F.U.U. (17), hayati tehlikesi bulunmayan Galip Özyurt'un (39) tedavilerine hastanede polis nezaretinde devam ediliyor. Fatih Kurt (17), Nihat Yıldız (39), Nurettin Yıldız (48), Bayram Yıldız (32) ve Bayram Yıldız'ın (45) yanı sıra ismi öğrenilemeyen 3 şüphelinin daha sorgulamaları devam ediyor.

Öte yandan olayın ardından firari durumda olan 17 yaşındaki T.Y.'nin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.