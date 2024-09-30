Üye Girişi
Haberler

5. Kattan Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 75 yaşındaki Mustafa Bilsin, 8 katlı binanın 5. katından düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili intihar ihtimali üzerinde duruluyor.

5. katın penceresinden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 75 yaşındaki yaşlı adam, 8 katlı binanın 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Akpınar Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 katlı binanın 5. katındaki dairede yaşayan 75 yaşındaki Mustafa Bilsin pencereden düştü. Bilsin'nin bahçeye düştüğünü gören site sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

5. Kattan Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN KORKMAZ - 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Kocaeli 3-sayfa Sağlık Kaza Suç

25 ülkeye mektup gönderdiler! İsrail'den Hizbullah'la ateşkes için 2 şart

İsrail, Hizbullah ile ateşkes için 2 şart sundu

 Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

 AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti

Oğlunu gerekçe gösterip istifa etti, sonraki hareketi kafaları karıştırdı
Karadeniz'in incisinde utandıran manzara! Bakanlık inceleme başlattı

Karadeniz'in incisinde utandıran manzara! Bakanlık inceleme başlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI maç izle! (KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Kayserispor Beşiktaş maçı nereden izlenir? Van uçuşlar iptal mi? Van Ferit Melen Havalimanı yangın söndü mü? Ali Altun neden öldü, hasta mıydı? Ali Altun kimdir? Akbank hesaplardan para mı çekildi? Akbank "izinsiz kredi ve para transferi" açıklaması! AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci kaç yaşında, nereli? Ahmet Zenbilci hesabını neden kapattı? 1 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Yengeç, İkizler, Boğa burcu yorumu! 1 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ahmet Zenbilci oğlu kimdir, Ahmet Zenbilci oğlu ne yaptı? Ahu Tuğba ne zaman öldü? Ahu Tuğba neden, nasıl öldü? Ahmet Zenbilci neden istifa etti? AK Parti Ahmet Zenbilci kimdir? TEKNOFEST KAYIT EKRANI! Teknofest ne zaman başlıyor? Teknofest'e nasıl gidilir, kayıt nasıl yapılır? Akşemsettin hangi görevlerde bulunmuştur?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });