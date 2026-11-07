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5 ilde sokak satıcılarına operasyon düzenlendi, 88 şüpheliden 82'si tutuklandı

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İstanbul merkezli 5 ilde sokak satıcılarına yönelik 3 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 88 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 82'si tutuklanırken, 6'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İstanbul merkezli 5 ilde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 88 şüpheliden 82'si tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında 3 Kasım'da İstanbul, Kayseri, Giresun, Bursa ve Erzincan'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 88 şüpheli yakalanırken, aramalarda 416,28 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte 65 hap, uyuşturucu madde içerikli 43 peçete ile suç unsuru malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 82'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 88 sitede yayınlandı.
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