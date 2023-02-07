40 saat sonra gelen inanılmaz kurtuluş...Anne ve 3 çocuğu enkazdan sağ kurtarıldı Hatay'da deprem sonrası yerle bir olan 600 konut sitesinde bir anne ve 3 çocuğu İstanbul'dan misafir olarak geldikleri evde enkaz altında kaldılar.

40 saat sonra gelen inanılmaz kurtuluş...Anne ve 3 çocuğu enkazdan sağ kurtarıldı

HATAY - Hatay'da deprem sonrası yerle bir olan 600 konut sitesinde bir anne ve 3 çocuğu İstanbul'dan misafir olarak geldikleri evde enkaz altında kaldılar. Anneanne, anne, 2, 4 ve 6 yaşındaki 3 çocuk 40 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş'taki 7.7'lik deprem sonrası etkilenen 10 ilden Hatay'da 2 binden fazla konutta hasar alırken birçoğu yerle bir oldu. 600 konut sitesinde de tüm yapılar yıkılırken ailelerin enkazda umutlu bekleyişi devam ediyor.

40 saat sonra gelen inanılmaz kurtuluş

İstanbul'dan akrabalarına misafirliğe gelen anne Zeynep ve Celal(6), Elif(4), EcrinYılmaz ve anneanneleri enkaz altında kaldı. 40 saatin ardından 5'i de AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Duygularını anlatan Baba Ahmet Yılmaz, "Allah bin kere razı olsun eşim ve çocuklarımdı. Rabbim bu duyguyu herkese yaşatsın. İstanbul'dan geldim. Biz kazmaya başladık sonra termal kamera geldi. Bizi gören ekipler biz kurtaracağız dediler uzun uğraş sonucu ailemize sağ salim ulaştık" dedi.