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Son dakika haberleri | 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberler... 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti Dördüncü kattan düşen yaşlı kadın olay yerinde öldü.

4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

SİVAS - Dördüncü kattan düşen yaşlı kadın olay yerinde öldü.

Edinilen bilgiye gire olay Sivas'ta şehir merkezi Atatürk caddesi üzerinde bulunan Afyon Sokakta meydana geldi. İsminin Ayşe Kıratık olduğu öğrenilen 54 yaşlarındaki yaşlı bir kadın ikamet ettiği 5 katlı binanın 4. Katından beton zemine düştü. Olaya şahit olanlar 112'den yardım istedi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri yaşlı kadının öldüğünü tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı tarafından olay yerinde inceleme yapıldı. Yaşlı kadının evinin penceresinden dengesini kaybederek düştüğü tahmin ediliyor. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - 3. Sayfa

Afyon Sivas 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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