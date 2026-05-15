Giresun merkezli 4 ilde jandarmadan dolandırıcılık operasyonu

Giresun İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, 4 ilde bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Görele İlçe Jandarma Komutanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin vatandaşları çeşitli yöntemlerle dolandırdıkları tespit edildi. Bunun üzerine Görele merkezli olarak Giresun, İstanbul, Edirne ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile suç unsuru ele geçirildi. Aramalarda 15 cep telefonu, 14 SIM kart, 30 banka kartı, harddisk, USB bellek, tablet ve dizüstü bilgisayar bulundu. Ayrıca ruhsatsız av tüfeği ve tabanca, satın alma belgesi bulunmayan kurusıkı tabanca ile 73 adet 9 milimetre çapında fişek de ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Tutuklanan şüphelilerin Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildiği öğrenildi. - GİRESUN

