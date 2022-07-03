4 hırsız park halindeki motosikleti böyle çaldı İSTANBUL (İHA) – Büyükçekmece'de gece saatlerini kollayan 4 hırsız park halindeki motosikleti çaldı. İSTANBUL (İHA) – Büyükçekmece'de gece saatlerini kollayan 4 hırsız park halindeki motosikleti çaldı. Motosikleti elleriyle sürerek götüren hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 27 Haziran Pazartesi günü Büyükçekmece Fatih Mahallesi Erdinç Üstün Sokak'ta saat 03.30 sırlarında meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki motosikleti gözüne kestiren 4 şüpheli gece saatlerini bekledi. Herkesin uyuduğundan emin olan şüphelilerden 1 gözcülük yaparken, 3 şüpheli motosikleti çaldı. Daha sonra şüphelilerden 1 çaldıkları motosikletin üzerine binerek direksiyonu kontrol ederken, diğer şüpheli motosikleti itti. Ara sokaklardan kaçarken güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliler kayıplara karıştı. Sabah kalktığında motorunun çalındığını fark eden Ömer Eser durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Fatih Mahallesi Büyükçekmece 3. Sayfa Haberler

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