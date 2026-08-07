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Zonguldak'ta 39 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Zonguldak'ta 39 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu
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Zonguldak’ta 39 yaşındaki N.Z, evinde ölü bulundu.

Zonguldak'ta 39 yaşındaki N.Z, evinde ölü bulundu. N.Z'nin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi rapor ile netlik kazanacak.

Edinilen bilgiye göre, olay, Kozlu ilçesine bağlı Merkez Mahallesi üzerindeki bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre, 39 yaşındaki oğlu N.Z'yi odasında hareketsiz hale gören annesi durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine eve gelen ekipler N.Z'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda darp ve yara izi bulunmayan N.Z'nin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacak.

N.Z'nin cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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