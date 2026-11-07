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39 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 121 şüpheli tutuklandı

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Yasa dışı bahis ve kumara yönelik İstanbul merkezli 39 ilde düzenlenen operasyonda 169 şüpheli gözaltına alındı; bunlardan 121'i tutuklandı. 45 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken 3 şüpheli serbest bırakıldı.

İstanbul merkezli 39 ilde yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 169 şüpheliden 121'i tutuklandı. Şüphelilerden 45'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken 3 kişi serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dijital ortamda yürütülen yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında yapay zeka destekli programlar kullanılarak yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri yürüttüğü değerlendirilen çok sayıda grup ve şüpheli tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ve şüphelilerin finansal işlemlerine ilişkin analizlerde, yüksek miktarda finansal işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

39 ilde operasyon düzenlendi

Ekipler, 3 Kasım 2026'da İstanbul merkezli 39 ilde düzenlenen operasyonda 169 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Aramalarda 215 cep telefonu, 168 SIM kart, 48 dizüstü bilgisayar, 21 harici disk, 15 tablet, 11 bilgisayar kasası, 1 CD, 1 kamera ve 1 sabit disk muhafaza altına alındı.

121 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemleri ve dijital materyallere yönelik incelemelerin tamamlanmasının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 121 şüpheli tutuklanırken, 45 şüpheli hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi. Şüphelilerden 3'ü ise serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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