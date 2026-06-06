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39 ilde DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 361 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanlığı, 39 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 361 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar, Emniyet, MİT ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 39 ilde DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 361 şüphelinin yakalandığı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "39 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 361 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve örgüte finansal destek sağladığı tespit edilen şüpheliler, son 20 günde düzenlenen operasyonlarda yakalandı. Güvenlik güçlerimiz ile birlikte DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, İstihbarat Başkanlığımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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