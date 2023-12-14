37 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Afyonkarahisar'da 14 ayrı suçtan toplamda 37 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs Şehit Uzman Jandarma Serdar Dağ/Mercek-2 operasyonu çerçevesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Çay ilçesinde yaşayan 21 suçtan arama kaydı, 14 ayrı suçtan ise mahkumiyet kararı ile 37 yıl hapis cezası bulunan T.Ç.'nin (32) yakalanması için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan şahıs ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR