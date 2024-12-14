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Kim der 10 yaşında olduğuna! Bu kez telefon çalarken yakalandı

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Taksim İstiklal Caddesi'nde 10 yaşındaki bir çocuk, turistin telefonunu çalarken polis tarafından yakalandı. Çocuğun 361 suç kaydı olduğu belirtildi.

İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde 10 yaşındaki bir çocuk, yolda yürüyen turistin telefonunu cebinden çaldı. Polis ekipleri tarafından fark edilerek yakalanan çocuğun 361 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olay, gece saatlerinde Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. 10 yaşında olduğu öğrenilen bir çocuk, caddede yürüyen turist kadının cebinden telefonunu aldı. Olayı fark eden Güven Timleri çocuğun elinden telefonu alarak sahibine teslim etti. Öte yandan polis ekiplerince yapılan araştırmada 10 yaşındaki çocuğun 361 suç kaydı olduğu öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan 10 yaşındaki çocuğun sevk edildiği makamlar tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kim der 10 yaşında olduğuna! Bu kez telefon çalarken yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜMER AVCI - 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıAli:

O çocuğın ailesi ve o çocuk derhal hapise girmeli

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Haber YorumlarıASar Gnc:

yazik, belliki ailesi tarafindan kullaniliyor. devletin bu ise el atmasi gerekiyor. bu cocuklar icin bir kurum olmali.ailelerinden alinip,,orda bakilip, egitilip dogru yol ögretilmeli. sokaga tekrar salmanin kime faydasi var?

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Hala ailesinden alinip devlet korumasina verilmiyorsa bu ulkenin kendi vatandasina bakis acisi apacik ortadadir hukumetin boylesi isler umrunda değil de kurumlarin da umrunda,degil kurum amir ve memurlari hicmi akletmez bu cocuk ailesinin yaninda bu hale geliyor diye cocuk yirmi yasina gelse demekki tam bir facia olacak kurum memurlarını halkin sirtina kene gibi yapisan tarikatlar cematler seçerse olacagi budur beyler

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Haber YorumlarıHasan Kenan Solmaz:

İYİ YETİŞTİRMİS AİLESİ BU YAŞTA

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Haber YorumlarıBüşra :

Sağlığa bakan her evin 3 çocuğu olsun diyor. Al sana çocuk.

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Haber YorumlarıHasan Turk:

20 li yaslarda olsaydi akp saglam bir yonetici kazanmisti.tam.aradiklari tip

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Haber YorumlarıOssa Aydın:

Diyecek söz bulamıyorum hani 1 de koyma 2 de koyma 361 suç kaydı nedir artık ıslah evi olması gerekmiyor mu yada başka bir çözüm salmak dışında.

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Haber YorumlarıSempatik0037 Ben:

acaba bu cocuk cinayet işlerse gene aynı şekilde serbest mi kalıcak nerde adalet

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