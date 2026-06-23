33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında "Polislik mesleğine gönül veren gençlerimizin heyecanla beklediği 33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçlarını açıklıyoruz. Lisans mezunu 6 bin 800 erkek, bin 200 kadın, ön lisans mezunu bin 700 erkek, 300 kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrencimizi polis teşkilatımıza kazandıracağız. Adaylarımız sonuçlarına; 'https://pa.edu.tr/duyuru/33-donem-pomem-giris-sinavi-sonuclari' adresinden ulaşabilir. Sonuçların, teşkilatımıza katılmaya hak kazanan gençlerimiz ve kıymetli aileleri için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı