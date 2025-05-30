32 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Kahramanmaraş'ta Yakalandı

32 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Kahramanmaraş'ta Yakalandı
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Kahramanmaraş'ta, 'Sahte Banka veya Kredi Kartı Kullanmak Suretiyle Yarar Sağlama' suçundan 32 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.K. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş'ta 32 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri aranan şahıslar üzerine çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında "Sahte Banka veya Kredi Kartı Kullanmak Suretiyle Yarar Sağlama" suçundan aranan M.K., belirlendi. Hakkında 8 ayrı dosyadan toplam 32 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası da bulunan M.K.'nin gizlendiği adrese baskın yapıldu. Yakalanarak gözaltına alınan hükümlü emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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