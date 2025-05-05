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32 Yaşındaki Muhasebeci Bilgisayar Başında Ölü Bulundu

32 Yaşındaki Muhasebeci Bilgisayar Başında Ölü Bulundu
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Kütahya'da 32 yaşındaki muhasebeci Gökhan Demir evinde bilgisayar başında ölü bulundu. Olay, ailesi tarafından hareketsiz bulunmasının ardından sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

32 yaşındaki genç bilgisayar başında ölü bulundu

KÜTAHYA - Kütahya'da 32 yaşındaki muhasebeci Gökhan Demir evinde bilgisayar başında ölü bulundu.

Fuat Paşa Mahallesi Kıyın Sokak'ta meydana gelen olayda ailesi tarafından hareketsiz şekilde bulunan Demir için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayda, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Demir'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE - 3.Sayfa
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