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31 Yıllık Eşini Baltayla Öldüren Adam Tutuklandı

31 Yıllık Eşini Baltayla Öldüren Adam Tutuklandı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Ahmet Sönmez, 31 yıllık eşi Zeynep Sönmez'i tartışma sonrası baltayla öldürdü. Jandarma ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından Sönmez'in cansız bedeni bulundu, Ahmet Sönmez tutuklandı.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde 31 yıllık eşi Zeynep Sönmez'i (57) boynuna baltayla vurarak öldüren Ahmet Sönmez (61) tutuklandı.

Altınçağ Mahallesi'nde oturan Ahmet Sönmez ile 31 yıllık eşi Zeynep Sönmez arasında dün gece saatlerinde tartışma çıktı. Sesleri duyan komşularının ihbarıyla eve jandarma ekipleri sevk edildi. Açık kapıdan içeri giren ekipler, kanlar içerisinde kalan Zeynep Sönmez ile karşılaştı. Sönmez'in boynuna aldığı balta darbesiyle öldüğü belirlendi. 3 çocuk annesi Sönmez'in cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Balta bahçede bulunurken, gözaltına alınan Ahmet Sönmez, ilk ifadesinde; aralarında çıkan tartışma sonucunda eşini öldürdüğünü söyledi.

Otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Zeynep Sönmez'in cenazesi Altınçağ Mezarlığı'nda toprağa verildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Sönmez, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Çiftin, yıllardır şiddetli geçimsizlik yaşadığı belirtildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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