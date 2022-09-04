30 yaşındaki genç, evinin balkonunda bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu

30 yaşındaki genç, evinin balkonunda ölü bulundu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma içesinde yaşayan 30 yaşındaki Halit Buğra Yiğit evinin balkonunda bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde ilçenin Nihat Kantarcı (Seka) Caddesinde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Halit Buğra Yiğit geç saatlerde balkonda bağırmaya başladı. Daha sonra kendini kesmeye başlayan genç bileklerini kesti. Ailesinin şehir dışında olması sebebiyle akrabaları tarafından sabah balkonda cansız bedeni bulunan genç için ekiplere haber verildi. Olay yerine polis, 112 Acil Servis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.Halit Buğra Yiğit'in balkonda cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesi ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olay ile ilgili soruşturması sürüyor.