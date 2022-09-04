Üye Girişi
Haberi Paylaş

30 yaşındaki genç, evinin balkonunda bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu

3. Sayfa Haberleri

30 yaşındaki genç, evinin balkonunda ölü bulundu Zonguldak'ın Çaycuma içesinde yaşayan 30 yaşındaki Halit Buğra Yiğit evinin balkonunda bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu.

30 yaşındaki genç, evinin balkonunda ölü bulundu
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma içesinde yaşayan 30 yaşındaki Halit Buğra Yiğit evinin balkonunda bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde ilçenin Nihat Kantarcı (Seka) Caddesinde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Halit Buğra Yiğit geç saatlerde balkonda bağırmaya başladı. Daha sonra kendini kesmeye başlayan genç bileklerini kesti. Ailesinin şehir dışında olması sebebiyle akrabaları tarafından sabah balkonda cansız bedeni bulunan genç için ekiplere haber verildi. Olay yerine polis, 112 Acil Servis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.Halit Buğra Yiğit'in balkonda cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesi ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olay ile ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gülcan Çolak - 3. Sayfa

Zonguldak Çaycuma 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title