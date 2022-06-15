30 metrelik kuyuda cesedi bulunan genç hakkında korkunç detay! Meğer katili akrabasıymış

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 19 yaşındaki İsmail Yalçın ve 17 yaşındaki Hasan Akköse'yle ilgili aile yakınlarının 9 Haziran akşamı kayıp ihbarı sonrası Serinhisar ilçesi Develi Kuyusu bölgesindeki su kuyusunda dün başlatılan arama çalışması tamamlandı.

KUYUDA 5 SAATLİK KAZI ÇALIŞMASI YAPILDI

İçine taş yığılarak dibi kapatıldığı belirlenen su kuyusunun yanında iş makineleriyle başlatılan çalışmalar saat 05.00 sıralarında sonlandırıldı. Bölgeye gönderilen iş makineleri iki gün boyunca 26 metre derinliğindeki su kuyusuna paralel kazı çalışması yaptı. İtfaiye ekipleri daha sonra çalışmalara kazma ve kürekle destek verdi. Yaklaşık 5 saat süren kazı çalışmalarında kuyuya atılan taşlar tek tek çıkartıldı, toprak tahliye edildi.

TÜFEKLE İNFAZ EDİLDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

İlk gencin cesedine 03.30 sıralarında, diğer gencin cesedine ise 05.30 sıralarında ulaşıldı. Gençlerden birisinin başından diğerinin ise sırtından tüfekle vurularak öldürüldüğü öğrenildi. Çalışmalar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri nezaretinde yürütüldü. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından gençlerin cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

TELEFON KAYITLARI HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARDI

Öte yandan, kayıp gençlerden Hasan Akköse'nin öldürülmeden saniyeler önce telefonunun arama düğmesine gizlice basıp kız arkadaşını aradığı, aynı zamanda akrabası olan M.A'nın adını söylediği ortaya çıktı. Şüphelilerden Mustafa A.'nın kayıp gençlerden Hasan Akköse'nin uzaktan akrabası olduğu ve 10 yıl önce işlediği cinayet nedeniyle girdiği cezaevinden bir süre önce çıktığı öğrenildi.

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