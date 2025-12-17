Haberler

Tokat'ta kayıp kadından 3 yıldır haber alınamıyor

Tokat'ta kayıp kadından 3 yıldır haber alınamıyor
Güncelleme:
Tokat'ta 17 Aralık 2022 tarihinde kaybolan 5 çocuk annesi Arife Gökçe için yapılan arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Gökçe'nin kaybolmasının ardından yürütülen soruşturmalarda şüpheli olarak gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı. Üzerinden bin 97 gün geçen olayla ilgili hâlâ bir iz bulunamadı.

Tokat'ta 17 Aralık 2022 tarihinde kaybolan 5 çocuk annesi Arife Gökçe'den aradan geçen 3 yıla rağmen haber alınamıyor. Yapılan arama çalışmaları ve yürütülen soruşturmalardan şu ana kadar herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde yaşayan evli ve 5 çocuk annesi 64 yaşındaki Arife Gökçe, 17 Aralık 2022 tarihinde kayboldu. Gökçe'nin kaybolmasının ardından bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. AFAD ve jandarma ekiplerince kadavra ve iz takip köpekleriyle yaklaşık iki hafta boyunca arama yapıldı ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Arife Gökçe'ye mesaj atarak rahatsız ettiği iddia edilen Sinan S. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Sinan S.'nin, 2018 yılında İstanbul'da bir çocuğa yönelik istismar iddialarıyla tutuklandığı öğrenildi.

Arife Gökçe'nin kayboluşunun üzerinden bin 97 gün geçmesine rağmen ne kendisine ne de kayboluşuna dair bir ize ulaşılamadı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
