3 Yıl Firari FETÖ Üyesi Yakalandı

3 Yıl Firari FETÖ Üyesi Yakalandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3 yıldır aranan ve 7 yıl 8 ay hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi, yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheli, adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3 yıldır aranan ve 7 yıl 8 ay hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi, saklandığı yere yapılan baskınla yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliğince terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olan ve 2022 yılından itibaren firari durumunda olan bir FETÖ üyesinin Nazilli ilçesinde Çapahasan Mahallesi'nde saklandığı yer tespit edilerek operasyon düzenlendi. Nazilli Terörle Mücadele Personellerinin katıldığı baskında saklandığı yerde kıskıvrak yakalanan Ö.Y. isimli şüphelinin 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilirken adli mercilere sevk edilen Ö.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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