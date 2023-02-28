3 yaşındaki bebek beşiğinde ölü bulundu 3. Sayfa Haberleri 3 yaşındaki bebek beşiğinde ölü bulunduKAYSERİ Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3 yaşında yabancı uyruklu bir bebek, beşiğinde ölü bulundu. 3 yaşındaki bebek beşiğinde ölü bulundu KAYSERİ Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3 yaşında yabancı uyruklu bir bebek, beşiğinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşil Mahalle Elagöz Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda, V.E.H.'nin beşiğinde hareketsiz şekilde yattığını gören ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, yaptıkları kontrollerde bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından polis ekipleri evde inceleme yaptı. V.E.H.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocasinan Kayseri 3. Sayfa Haberler

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