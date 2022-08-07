Bursa haberi... Bursa'da motosikletle 3 metrelik merdiveni böyle taşımaya çalıştı Gelen Bursa haberlerine göre Bursa'da motosikletle 3 metrelik merdiveni böyle taşımaya çalıştı Bursa'da motosiklet sürücüsü yaklaşık 3 metre merdiven taşımak isteyince motosikleti süremedi. Bursa'da motosikletle 3 metrelik merdiveni böyle taşımaya çalıştı BURSA - Bursa'da motosiklet sürücüsü yaklaşık 3 metre merdiven taşımak isteyince motosikleti süremedi. Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir sürücü, motosiklette 3 metre merdiven taşımak isteyince motosikleti süremedi. Ayağıyla motosikleti götüren sürücüyü görenler o anları cep telefon kamerası ile kaydetti. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur Bursa 3. Sayfa Haberler

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