Bursa haberi... Bursa'da motosikletle 3 metrelik merdiveni böyle taşımaya çalıştı
Gelen Bursa haberlerine göre Bursa'da motosikletle 3 metrelik merdiveni böyle taşımaya çalıştı Bursa'da motosiklet sürücüsü yaklaşık 3 metre merdiven taşımak isteyince motosikleti süremedi.
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Bursa'da motosikletle 3 metrelik merdiveni böyle taşımaya çalıştı
BURSA - Bursa'da motosiklet sürücüsü yaklaşık 3 metre merdiven taşımak isteyince motosikleti süremedi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir sürücü, motosiklette 3 metre merdiven taşımak isteyince motosikleti süremedi. Ayağıyla motosikleti götüren sürücüyü görenler o anları cep telefon kamerası ile kaydetti.