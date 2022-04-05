Son dakika! 3 kişinin öldüğü olayda acı detay: Olay anında bir çocuk balkonda kurtarılmayı beklemiş

3 kişinin öldüğü olayda acı detay: Olay anında bir çocuk balkonda kurtarılmayı beklemiş

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tapu meselesi yüzünden 3 kişinin öldürülmesine ilişkin meydana gelen olayda acı bir detay ortaya çıktı. Amcasının dehşet saçarak silahla babası, annesi ve kardeşini öldürdüğü olay esnasında ismi henüz öğrenilemeyen çocuk ise balkonda kurtarılmayı beklemiş.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Gündoğan Sokak'ta meydana geldi. Tapu meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada Ç.G.(54), kardeşi Bedri (65), kardeşinin eşi Duriye ve kardeşinin oğlu Tuncay Güler'e silahla kurşun yağdırdı. Şüpheli olay yerinden kaçarken durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Konuya ilişkin polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlatarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında cenazeler Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Otopsi Merkezine kaldırıldı.

Öte yandan, Ç.G.'nin kardeşinin evine gelerek dehşet saçtığı esnada diğer bir yeğeninin de balkona kaçarak saklandığı ve polisler gelince kurtulduğu öğrenildi.