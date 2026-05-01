3 kişinin öldüğü kazada otobüsün Tekirdağ'da otogardan çıkış anına ait görüntüler ortaya çıktı

3 kişinin hayatını kaybettiği ve 26 kişinin yaralandığı kazaya karışan yolcu otobüsünün Tekirdağ'da otogardan ayrıldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki otogardan hareket eden Pamukkale Turizm firmasına ait 35 PK 328 plakalı yolcu otobüsü, Bandırma Külefli yol ayrımı yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle 22 yolcu hafif yaralı olarak kurtarılırken, otobüs altında sıkışan 4 ağır yaralı ise çıkarılarak hastanelere kaldırıldı. Yapılan incelemede 3 yolcunun hayatını kaybettiği belirlendi. Otobüsün Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki otogardan ayrılırken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı