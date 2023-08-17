Eskişehir'de aynı elektrikli scootera binip cadde cadde gezen 3 genç hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye attı. Gençlerin tehlikeli yolculuğu saniye saniye başka bir aracın içeresinden kaydedildi.

3 gencin tek scooter üzerindeki tehlikeli yolculuğu kamerada

ESKİŞEHİR Eskişehir'de aynı elektrikli scootera binip cadde cadde gezen 3 genç hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye attı.

Odunpazarı ilçesi Cumhuriyet Bulvarı'nda kiralık bir elektrikli scootera 3 kişi binip seyreden gençler tehlike oluşturdu. Normal şartlarda tek kişinin kullanımı için tasarlanan araca binen 3 arkadaş hiçbir güvenlik önlemini almayarak kilometrelerce ilerledi. Cumhuriyet Bulvarı'ndan Hicri Sezen Caddesi'ne sapan üç kafadarın kimi zaman düşme tehlikesi geçirdiği görüldü. Akan trafiği umursamadan ilerleyen üç arkadaş daha sonra Ali Rıza Efendi Caddesi'ne geçti. Gençlerin tehlikeli yolculuğu saniye saniye başka bir aracın içeresinden kaydedildi. Muhtemel bir kazanın yaşanmadığı yolculukta 3 arkadaş yaklaşık 2 kilometre yol kat etti.