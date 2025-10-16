Haberler

3 Ayrı Suçtan Aranan Şahıs Sultanhisar'da Yakalandı

3 Ayrı Suçtan Aranan Şahıs Sultanhisar'da Yakalandı
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, 'Fuhuşa teşvik, aracılık etme ve kadına karşı kasten yaralama' suçlarından 15 yıl hapis cezasıyla aranan L.O. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı ve tutuklandı.

Sultanhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, 'Fuhuşa teşvik veya yaptırmak, fuhuşa aracılık etmek ve yer temin etmek, kadına karşı kasten yaralama' suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan L.O. isimli şahsın ilçede olduğunu tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
