3 Ayrı Suçtan Aranan Şahıs Sultanhisar'da Yakalandı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 3 ayrı suçtan hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Sultanhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, 'Fuhuşa teşvik veya yaptırmak, fuhuşa aracılık etmek ve yer temin etmek, kadına karşı kasten yaralama' suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan L.O. isimli şahsın ilçede olduğunu tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN