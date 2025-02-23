3 araca çarpan alkollü sürücü, ters kelepçeli halde polislere askerlik anılarını anlattı
Bursa'da park halindeki 3 araca çarpan sürücü, 1.87 promil alkollü çıktı. Polis ekiplerine mukavemet gösteren sürücüye ters kelepçe takıldı. Alkollü sürücü elleri kelepçeli halde polis ekiplerine askerlik anılarını anlattı.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Güllük Mahallesi 4. İpek Sokak üzerinde ilginç anlar yaşandı. Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen Kadir Ç, park halindeki 3 otomobile çarptı. Kaza sonrası çıkan sese uyanan sokak sakinleri gördükleri manzara karşısında şoka uğradı. Sokak sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
POLİSE ASKERLİK ANILARINI ANLATTI
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine mukavemet gösteren Kadir Ç'ye ters kelepçe takıldı. Elleri kelepçeli halde ekiplerle sohbet eden Kadir Ç., askerlik anılarını anlattı. Alkometreyi üfleyen Kadir Ç., 1.87 promil alkollü çıktı. Kadir Ç, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
48 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
1.87 promil alkollü çıkan Kadir Ç'ye "Alkollü araç kullanmak" ve "Ehliyetsiz araç kullanmak" suçlarından toplam 48 bin 300 lira para cezası kesildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.