Malatya'da karaciğer nakli olmak için sıra bekleyen genç, hastane otelinde ölü bulundu

Malatya'da 29 yaşındaki bir genç karaciğer nakli olmak için sıra beklediği hastane otelinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'da 20.30 sıralarında İnönü Üniversitesi yerleşkesinde bulunan hastane otelinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, karaciğer nakli olmak için hastane otelinde sıra bekleyen yabancı uyruklu 29 yaşındaki Samir E.'den bir süre haber alamayan yakınları şahsın kaldığı odaya girdi. Yakınları, Samir E.'yi banyoda hareketsiz bir halde buldu.

OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bir süre sonra karaciğer nakli olmayı beklerken hastane otelinde hayatını kaybeden Samir E.'nin cenazesi polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.