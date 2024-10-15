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29 Suç Kaydı Olan Azılı Suçlu, Aydın'da Yakalandı

29 Suç Kaydı Olan Azılı Suçlu, Aydın'da Yakalandı
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde, 29 suç kaydı ve 28 yıl hapis cezası bulunan azılı suçlu K.Ü., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 29 suç kaydından 28 yıl hapis cezası bulunan azılı suçlu, polis ekiplerinin operasyonu ile yakalanırken o anlar kameraya yansıdı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan istihbari bilgi üzerine aranan şahıs tarafından kullanılabileceği değerlendirilen bir araç, İncirliova-Aydın kara yolu üzerinde önü kesilerek durduruldu. Kaçmaya çalışan K.Ü. isimli şahıs araçtan indirilerek yakalandı. Yapılan detaylı incelemede, şahsın 29 suç kaydı olduğu ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından 28 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ayrıca, şahsa ehliyetsiz araç kullanmaktan 26 bin 54 TL trafik idari para cezası uygulandı. Şüpheli, gerekli adli işlemlerin ardından tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

O anlar kameraya yansıdı

Azılı suçlunun polis ekipleri tarafından yakalanma anı ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Görüntülerde polisin, şüphelinin aracının önünü keserek yakalaması yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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