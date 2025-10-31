Haberler

28 Yaşındaki Hemşire Evinde Ölü Bulundu

Güncelleme:
SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli 28 yaşındaki hemşire Aydın Kaçmaz, evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından haber alınamayınca evine gidilen Kaçmaz'ın cansız bedeni bulundu. Otopsi için cenazesi Van Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan 28 yaşındaki hemşire, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kardiyoloji yoğun bakım servisinde görev yapan 28 yaşındaki Aydın Kaçmaz'dan bir süre haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek evine gitti. İçeri giren yakınları genç hemşirenin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Kaçmaz'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Kaçmaz'ın cenazesinin Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
