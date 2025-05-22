27 Yaşındaki Genç Gezi Yolunda Hayatını Kaybetti

27 Yaşındaki Genç Gezi Yolunda Hayatını Kaybetti
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Afyonkarahisar'da bir gezi sırasında kontrolden çıkan aracın takla atması sonucu 27 yaşındaki Muharrem Yılmaz hayatını kaybetti. Arkadaşlarıyla birlikte çıktığı gezi faciasında yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Gezi yolunda facia: 27 yaşındaki genç hurdaya dönen araçta öldü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da takla atan ve hurdaya dönen araçta hayatını kaybeden 27 yaşındaki gencin arkadaşları ile gezmek için yola çıktığı ve gezi yolunda facianın yaşandığı ortaya çıktı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Elhan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A., idaresindeki 06 AZ 7723 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyona hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atıp yol kenarındaki tarım arazisine devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü ile birlikte Muharrem Yılmaz ve M.C.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Yılmaz yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yılmaz'ın arkadaşları ile birlikte gezmeye çıktığı ve kazanın gezi yolunda yaşandığı belirtildi. Yaşamını kaybeden talihsiz gencin bugün memleketi olan Emirdağ'da gerçekleştirilecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR DAL - 3.Sayfa
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