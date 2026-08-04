Haberler

Nazilli'de Hırsızlık Suçundan Aranan Genç Kız Yakalandı

Nazilli'de Hırsızlık Suçundan Aranan Genç Kız Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 26 yaşındaki İ.E., jandarma ekiplerinin fiziki takibi sonucu İsabeyli Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hırsızlık suçundan aranan 26 yaşındaki genç kız, yapılan fiziki takip sonucunda yakalandı.

Aydın'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık'suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.E. (26) isimli genç kız, yapılan fiziki takip sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç

Kılıçdaroğlu görmesin! İşte 4 farklı anketten çıkan sonuçlar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teknedeki görüntü olay! Ester, Mbappe'yi aldatıyor mu?

Neler oluyor orada?
Sevgilisiyle sarmaş dolaş eşine yakalandı! Kurtulmak için öyle bir şey söyledi ki...

Sevgilisiyle sarmaş dolaş eşine yakalandı! Öyle bir şey söyledi ki...
İstanbul'da ilginç görüntü! Yolun ortasına yatıp telefonuyla oynadı

İstanbul'da gece yarısı olay görüntü
Beşiktaş'ta Trossard krizi: Antrenmana çıktı ama...

Beşiktaş'ta Trossard krizi: Antrenmana çıktı ama...
Çocukların tehlikeli şakalaşması kanlı bitti

Çocukların tehlikeli şakalaşması kanlı bitti
Böylesini daha önce hiç duymadınız: Bakın çeteler bu kez ne için haraç kesmiş

Böylesini daha önce hiç duymadınız: Bakın haracı ne için kesmişler
Sağlık Bakanlığı'ndan eklem tedavisi ürünlerinde yeni düzenleme

Yeni dönem resmen başladı! Bu kurala uymayanlara işlem yapılacak