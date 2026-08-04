Nazilli'de Hırsızlık Suçundan Aranan Genç Kız Yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 26 yaşındaki İ.E., jandarma ekiplerinin fiziki takibi sonucu İsabeyli Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde hırsızlık suçundan aranan 26 yaşındaki genç kız, yapılan fiziki takip sonucunda yakalandı.
Aydın'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık'suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.E. (26) isimli genç kız, yapılan fiziki takip sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.