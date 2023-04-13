Adana'da 251 bin 776 uyuşturucu hapla yakalanan şüphelinin savunması hayrete düşürdü. "Benim değil, çaldım" diyen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Batı uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları bir minibüste arama yaptı. Araçta yapılan aramada koliler halinde paketlenmiş toplamda 251 bin 776 uyuşturucu hap ele geçirildi.

"HAPLAR BENİM DEĞİL ÇALDIM"

Minibüsün sürücüsü H.B. (26) gözaltına alındı. Zücaciyeci olduğunu söyleyen şüpheli, "Haplar benim değil çaldım" şeklinde kendini savundu. H.B., emniyet işlemlerinin ardından çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.