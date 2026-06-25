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Kayseri’de 21 yıl 11 ay hapis cezası bulunan dolandırıcı yakalandı

Kayseri’de 21 yıl 11 ay hapis cezası bulunan dolandırıcı yakalandı
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Kayseri'de polis ekipleri, 24 farklı dolandırıcılık suçundan 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y.'yi yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu gözaltına alınan şahıs, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 24 farklı 'dolandırıcılık' suçundan 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Şehit Taha Uluçay Ekipler Amirliği ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, hakkında 24 farklı 'dolandırıcılık' suçundan toplam 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. (24) yakalandı.

S.Y. işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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