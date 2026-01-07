Haberler

233 suç kaydı bulunan ve 216 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı

233 suç kaydı bulunan ve 216 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya polisi, 233 suç kaydı bulunan ve 216 yıl hapis cezasıyla aranan kadını İstanbul'da yakaladı.

Kütahya polisi, 233 suç kaydı bulunan ve 216 yıl hapis cezasıyla aranan kadını İstanbul'da yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, 24 Ağustos 2024 tarihinden bu yana aranan Mine Uçaksoy'un, İstanbul'un Kartal ilçesi Yakacık Mahallesi Üst Sokak adresinde bulunduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince söz konusu adrese düzenlenen operasyonla şahıs yakalandı.

Mine Uçaksoy'un, 16 ayrı dosyadan aranma kaydının bulunduğu ve hakkında 216 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Ayrıca şüphelinin; bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında 208 hırsızlık, 16 konut dokunulmazlığını ihlal, 3 yağma, 3 mala zarar verme ve 3 basit yaralama suçları başta olmak üzere toplam 233 adet suç kaydının bulunduğu belirtildi.

Yakalanan şahıs, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla İstanbul Kartal Yakacık Şehit Aydın Barış Polis Merkezi Amirliği görevlilerine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
En düşük emekli maaşı için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar

Emekli maaşları için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar
ABD gözünü kararttı! Grönland için operasyon an meselesi

Trump durmuyor! O ülkeyi ilhak etmek için orduya talimat an mesesi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

5 liralık anlaşmazlıkta kan aktı, eniştesini gözünü kırpmadan öldürdü

5 liralık anlaşmazlıkta kan aktı! Eniştesini gözünü kırpmadan öldürdü
Üzerine çıktığı duvarın çökmesi sonucu kayaların altında kalıp öldü

Daha 20 yaşındaydı! Feci şekilde can verdi
Anthony Musaba'nın zor anları

Röportaja gelir gelmez olanlar oldu
Bakan Şimşek'le ilgili çektiği video nedeniyle soruşturma başlatıldı

Bakan Şimşek'le ilgili çektiği video başına bela oldu
5 liralık anlaşmazlıkta kan aktı, eniştesini gözünü kırpmadan öldürdü

5 liralık anlaşmazlıkta kan aktı! Eniştesini gözünü kırpmadan öldürdü
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe'den 4'te 4

Fenerbahçe bu akşam inanılmazı başardı
Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur

Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur