23 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Salihli'de Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Hırsızlık ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından aranan ve kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası olan firari şüpheli H.U.'yu (50), Yeşilyurt Mahallesi'nde yakalayıp, gözaltına aldı.

Şüpheli H.U. emniyetteki işlemlerinin ardından Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA