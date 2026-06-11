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Düzce'de 23 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Hakkında 23 yıl 1 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 12 suç kaydı bulunan İ.E., Düzce Emniyeti'nin operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında farklı suçlardan kesinleşmiş toplam 23 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası bulunan ve 12 suç kaydı olduğu öğrenilen şahıs, Düzce Emniyeti'nin çalışmasıyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile Cinayet Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. 11 Haziran 2026 tarihinde yürütülen çalışmalar neticesinde, İ.E.'nin çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde E.'nin, "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma", "Bina İçindeki Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" ve "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından kesinleşmiş toplam 23 yıl 1 ay 21 gün hapis cezasının bulunduğu belirlendi. 12 suç kaydı bulunan İ.E. (33), emniyet ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak işlemlerinin ardından Çilimli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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