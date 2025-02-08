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23 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Olan Zanlı Bandırma'da Yakalandı

23 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Olan Zanlı Bandırma'da Yakalandı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 23 yıl 9 ay hapis cezası bulunan H.F.M. isimli zanlı, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin 29 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 23 yıl 9 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 07 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda, Edirne İlamat Bürosu tarafından aranan ve hakkında "Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" suçundan kesinleşmiş 23 yıl 9 ay hapis cezası bulunan H.F.M. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin, çeşitli suçlardan 29 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan H.F.M., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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