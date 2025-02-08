23 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Olan Zanlı Bandırma'da Yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 23 yıl 9 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 07 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda, Edirne İlamat Bürosu tarafından aranan ve hakkında "Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" suçundan kesinleşmiş 23 yıl 9 ay hapis cezası bulunan H.F.M. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin, çeşitli suçlardan 29 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan H.F.M., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi. - BALIKESİR