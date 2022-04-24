227 kaçak göçmen daha sınır dışı edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

227 kaçak göçmen daha sınır dışı edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
227 kaçak göçmen daha sınır dışı edildi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 227 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen daha Malatya'dan ülkelerine gönderildi.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 227 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen daha Malatya'dan ülkelerine gönderildi.

Yurdun muhtelif kentlerinde güvenlik güçlerince yakalanarak Malatya'daki Geri Gönderme Merkezi'nde gözetim altında tutulan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri sürüyor. İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce işlemleri tamamlandıktan sonra Yeşilyurt Fatih Mahallesi'nde bulunan Geri Gönderme Merkezi'nden alınan 227 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, karayoluyla getirildikleri Malatya Havalimanı'ndan ülkelerine gönderildi.

Son bir hafta içerisinde Malatya'da düzenlenen üç charter seferler ile ülkelerine gönderilen Afganlı göçmen sayısı 681'e ulaşırken, işlemleri devam eden 227 göçmenin ise önümüzdeki günlerde ülkelerine gönderileceği bildirildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Afganistan, Türkiye, Malatya, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title